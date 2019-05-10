«Мерзко»: Танцующая на пилоне жена экс-депутата разгневала соцсети

«Смуглянка на шесте»?: танец жены экс-депутата возмутил соцсети

Супруга экс-депутата разозлила соцсети, исполнив на пилоне «Смуглянку» в трусах и гимнастерке.

Супруга бывшего подмосковного депутата Оксана Яковлева (известна также как певица Yaxana) опубликовала в инстаграме видео танца, подготовленного ко Дню Победы.

В ролике молодая женщина в черных трусах, армейской гимнастерке и пилотке совершает различные телодвижения на пилоне. Все это происходит под знаменитую песню «Смуглянка» из классического фильма о Великой Отечественной войне.

«Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник?», — подписала Яковлева видео.

В ответ пользователи возмутились и стали упрекать женщину в дурновкусице и непонимании сути Дня Победы:

«Какое отношение имеет символ стриптиза к патриотизму и дню победы?»

«"Смуглянку" на шесте?!. В каком же месте выросло такое бездушное "чудо-юдо"?»

«Нужно думать, а стоит ли надевать военную форму и танцевать на пилоне. Масса костюмов, в котором можно исполнить танец. Просто мы должны, обязаны помнить те миллионы людей, которые прошли через весь ужас войны и уважать память о них!»

Ранее Яковлева с группой поддержки перекрыла МКАД, чтобы снять видеоклип. Возникла пробка, видео попало в сеть. В ролике несколько девушек танцевали под песню на дороге. Суд оштрафовал Яковлеву на 20 тысяч рублей. Она извинилась перед водителями.

По сообщениям СМИ, супруг Яковлевой — бывший муниципальный депутат Щелковского района.