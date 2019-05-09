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Певица поздравила россиян с Днем Победы танцем на шесте в пилотке и трусах 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Россиянка Оксана Яковлева, которая в октябре 2018 года, будучи женой подмосковного депутата, перекрыла МКАД для съемок своего клипа, записала поздравительное видео ко Дню Победы, на котором станцевала на шесте в пилотке, гимнастерке и трусах. Ролик опубликован в Instagram Яковлевой.
Танец она исполнила под песню «Смуглянка» Якова Шведова, звучавшую в фильме «В бой идут одни "старики"».
«С Днем Победы! Кто сегодня идёт на парад? Как отмечаете этот светлый праздник? Мы с семьей идем на парад, потом хотим все вместе куда-нибудь сходить», — говорится в подписи.
Видео на момент написания заметки набрало более восьми тысяч просмотров (у Яковлевой в Instagram — почти 30 тысяч подписчиков) и множество комментариев, как рассерженных, так и в защиту певицы.
Перекрывшая часть МКАД жена депутата сделала заявление
В другом видео, опубликованном 9 мая, Яковлева вместе с подругами мчится по улице в машине без крыши и кричит:
«Девочки, берегите пилотки!»
В октябре 2018 года Яковлева перекрыла МКАД для съемок клипа. Ее привлекли к административной ответственности. Супруг женщины, Алексей Яковлев, ранее был подмосковным депутатом. 2 апреля 2019 года он заявил, что уходит из политики, потому что был «разочарован сложившейся ситуацией».
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