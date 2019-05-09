Британцы рассказали, почему приехали в Москву на акцию «Бессмертного полка»

Участники акции "Бессмертный полк" из Великобритании рассказали РИА Новости, зачем приехали на День Победы в Москву и чьи истории они представят во время шествия.

Для многих британцев, приехавших поучаствовать в шествии "Бессмертного полка", визит в Москву стал первым. Гости приезжают с детьми, чтобы рассказать им о подвигах их прабабушек и прадедушек и о вкладе разных стран в победу над нацистской Германией

"Думаю, это для моей дочери, чтобы она поняла, что ее дедушка и прадедушка и прабабушка сделали во время войны, какие жертвы они принесли. Приезд в Москву позволит разделить это событие с другой страной, ведь не только Великобритания заслуживает уважения, чтобы дети поняли, что в войне участвовала и Россия, и другие страны", — пояснила Линн Шинни, которая принимает участие в акции вместе со своей дочерью.

Семья расскажет о двух своих героях — Дугласе Куири и Гилберте Шинни.

"Мой дедушка и прадедушка моей дочери служил во флоте, он был фотографом. Он служил на авианосце, поднимался в воздух на самолете и осуществлял разведку и делал снимки объектов. Мы почтим его помять", — рассказала Шинни об участнике "Битвы за Атлантику" Дугласе Куири.

Гилберт Шинни служил в королевских ВВС в Колчестере. Он получил тяжелую травму позвоночника из-за несчастного случая на авиабазе, провел два года в гипсе, после чего был освобожден от службы по медицинским показаниям.

Эдит Глэд знает историю своей семьи и Второй Мировой войны по рассказам матери Гитт, с которой она приехала в Москву.

"Мой прадедушка — Торбен Эрик Стин Петерсен — был третьим офицером на моторном тральщике "Мисс Аргентина". Его корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой у берегов Норвегии 17 марта 1940, никто не выжил. Ему было 24 года. Он жил рядом с Копенгагном, и у него осталась вдова, которая была беременна мамой моей мамы", — рассказала Эдит.

Большинство историй участников из Великобритании — это истории моряков. Например, Джордж Брюс участвовал в "Битве за Атлантику", охотился на своем эсминце за нацистскими подлодками и помогал проходить по морю российским конвоям. Томас Коннолли и Джеймс Уильям Грин были в числе солдат, высадившихся в Нормандии. Томас Харри Браун служил в торговом флоте и пережил два торпедирования немецкими подводными лодками.

Гитт Глэд, как и другие участники "Бессмертного полка", считает акцию хорошей возможностью вспомнить, кому современные поколения обязаны своей жизнью.