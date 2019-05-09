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Симоньян объяснила значение парада Победы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила значение парада Победы, который ежегодно проводится 9 мая.
Симоньян написала в Twitter, что любит парад, потому что ненавидит войну.
«Парад — значит, война закончилась. Парад — значит, войны больше не будет. Потому что вот они, мощные, верные, смелые, точные — парни и девушки, офицеры, танки, тополя, самолеты — и они не допустят, чтобы у нас была война», — пояснила она.
Симоньян добавила, что «когда коллективные сиэнэны, из года в год пугающие нашим парадом свое неискушенное население, захотят это понять, мир станет лучше».
Тем временем пользователи Сети оценили парад Победы, который прошел в четверг на Красной площади в Москве.
«Всегда плачу, когда смотрю парад, слушаю военные песни, смотрю, как среди зрителей сидят ветераны, и каждый год организация парадов просто потрясающая, а техника поражает взор (…) величественнее этого нет, наверное, ничего. С великим праздником, с Днем победы!», — пишет Sherlockonium.
«Парад Победы — до мурашек. «Мстители» нервно курят», — считает kovalenush.
«Дед-ракетчик говорит, что парад в этом году просто лучший. Будем считать, что это 10 из 10», — написал SolidPumba.
Напомним, в 2019 году парад Победы был примечателен первым выездом военных автомобилей-кабриолетов Аurus. При этом из-за погодных условий была отменена воздушная часть мероприятия.
Всего на Красную площадь вышли более 13 тыс. человек и 132 единицы техники.
На параде выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил граждан с Днем победы, подчеркнув, что с каждым годом все больше и острее чувствуется ценность и мощь военного подвига в годы Великой Отечественной войны.
В своей речи он также указал на недопустимость возведения нацистов в кумиры, пообещалпродолжать укреплять обороноспособность России и призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
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Комментарии
Общество , Маргарита Симоньян , Владимир Путин
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