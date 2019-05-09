Александр Беглов в «Бессмертном полку» пройдет с портретами отца и дяди

— В моей семье воевали все мужчины. С фронта не вернулись 22 человека… Вернулись только мой отец и его двоюродный брат. Из мужчин никого больше не осталось, — написал Александр Беглов и признался, что тема Великой Отечественной войны в его детстве почти не обсуждалась.

— Маме было очень сложно все это вспоминать. В 41-м году она получила похоронку на отца. Не поверила — думала, ошибка. Тогда ошибок таких много было. В 44-м году ошибок было уже мало — и новая похоронка. Но мать все равно ждала отца, верила. А он с 39-го прошел Халкин-Гол, Хасан. Финскую войну. Потом всю Отечественную. Потом снова Японскую. И вернулся с войны в конце 45 года, — поделился семейной историей врио губернатора.

Александр Беглов/ ВКонтакте

Александр Беглов 9 мая вместе с сотнями тысяч петербуржцев пройдет в составе колонны "Бессмертного полка". Врио губернатора сообщил, что в его руках будут портреты отца и дяди.

"Бессмертный полк" пройдет по Невскому проспекту в 15.00.