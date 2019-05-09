Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стивен Сигал назвал достойным чествованием великих героев парад Победы в Москве 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТАСС
Стивен Сигал бывал на параде на Красной площади несколько раз.
Голливудский актер Стивен Сигал, побывавший на Красной площади в Москве, поговорил с корреспондентом «Звезды» и назвал мероприятие достойным чествованием великих героев.
«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — сказал Сигал.
Он добавил, что бывал на параде на Красной площади несколько раз и очень любит посещать эту церемонию.
Ранее американский актер и специальный представитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад Победы.
Вместе с женой мастер боевых искусств смотрел за торжественным маршем с гостевых трибун у стен Кремля.
Стивен Сигал, гражданин США, получил российское гражданство в 2016 году.
ТК «Звезда»: последние новости
Стивена Сигала заметили на гостевой трибуне парада Победы Его песни бессмертны: певица Юлия Савичева скорбит о композиторе Евгении Кралатове Парад Победы в Санкт-Петербурге завершится плац-концертом роты Почётного караула ЗВО
Общество , Стивен Сигал , МИД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назарбаев отказался от георгиевской ленты198
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ4
Зеленский встретил День Победы на могиле деда32
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле15
Грузия сделала громкое антироссийское заявление2
Видео
Названа причина отмены воздушного парада в Москве
Армия
Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за паспорт РФ
В мире Конфликты
Назарбаев отказался от георгиевской ленты
СНГ В мире
Россия приняла решение по военным специалистам в Венесуэле
Политика
Зеленский встретил День Победы на могиле деда
В мире Общество
На акциях «Бессмертного полка» в Грузии произошли эксцессы
Кавказ В мире
«Молодец!» Ветеран похвалил Путина за Крым
Политика Армия
Кремль внес ясность в вопрос о встрече Путина и Трампа на G-20
Политика
«Ку-ку, мой маленький»: видео перехвата беспилотника США
Армия Оружие
Стивен Сигал прибыл на парад Победы в Москве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение