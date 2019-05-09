Стивен Сигал назвал достойным чествованием великих героев парад Победы в Москве

Стивен Сигал бывал на параде на Красной площади несколько раз.

Голливудский актер Стивен Сигал, побывавший на Красной площади в Москве , поговорил с корреспондентом «Звезды» и назвал мероприятие достойным чествованием великих героев.

«Я в восторге, рад быть здесь. Это достойное чествование великих героев», — сказал Сигал.

Он добавил, что бывал на параде на Красной площади несколько раз и очень любит посещать эту церемонию.

Ранее американский актер и специальный представитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад Победы.

Вместе с женой мастер боевых искусств смотрел за торжественным маршем с гостевых трибун у стен Кремля.

Стивен Сигал, гражданин США, получил российское гражданство в 2016 году.