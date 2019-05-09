В Новосибирске в День Победы открыли бюст Сталину

Анатолий Локоть. Бюст Иосифу Сталину, решение о возведении которого вызвало многочисленные споры, официально открыт в четверг в Новосибирске . В церемонии принял участие мэр города, первый секретарь обкома КПРФ

"Мы наследники победы, поэтому каждое имя мы должны помнить. А имя человека, возглавлявшего армию, страну — тем более. Имя верховного главнокомандующего, генералиссимуса Сталина, героя Социалистического труда", — сказал мэр.

Бюст Сталина выполнен из композита цвета черной бронзы, и установлен на трехметровый постамент, вырезанный из цельного куска гранита. Его установка на территории обкома КПРФ была одобрена в середине марта 2019 года художественным советом мэрии Новосибирска.