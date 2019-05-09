Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

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Малахова удивили девушки-модели на параде Победы 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Телеведущий Андрей Малахов заявил, что возмущен тем, что на парад Победы в Москве попали девушки-модели.
Приглашение Instagram-модели на парад Победы возмутило соцсети
«Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам?», — написал Малахов в твиттере, опубликовав фото девушек с модельной внешностью.
После этого между пользователями соцсети разгорелся спор. Одни утверждали, что часть зрителей попала на парад по блату. В итоге в церемонии не смогли участвовать ветераны войны, которым не хватило пригласительных.
«Там ветеранам пригласительных не хватило. Настоящим ветеранам. Прошедшим ад, которые возможно последний год с нами. Но этим непонятно как "заслужившим" было дано».
«Что для них этот парад? Шанс потусить с жиром? Сделать крутое селфи? — спрашивали пользователи.
Но были и иные мнения:
«Пусть будут на Красной площади все, кто хочет, независимо от пола, возраста, социального положения и материального достатка. День Победы и Парад Победы один для всех».
Ранее стало известно, что приглашение на парад получила инстаграм-модель. Она заявила, что ее пригласил молодой человек. Это вызвало недовольство в соцсетях.
Парад Победы состоялся сегодня утром на Красной площади. Участвовали 13 тысяч человек.
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Общество , Видео , Андрей Малахов , Москва
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