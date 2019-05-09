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Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Российский телеведущий Андрей Малахов возмутился внешним видом некоторых приглашенных на парад Победы в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
В своем микроблоге он опубликовал фотографию, на которой запечатлены две молодые девушки и поинтересовался каким образом они смогли получить приглашения.
Ранее стало известно о том, что приглашение на парад также получила Instagram-блогер и модель Александра Маркина. «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», — оправдывалась она, отвечая не недовольство подписчиков.
Парад прошел на Красной площади утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, воздушную часть отменили из-за плохой погоды.
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