Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

В своем микроблоге он опубликовал фотографию, на которой запечатлены две молодые девушки и поинтересовался каким образом они смогли получить приглашения.

Ранее стало известно о том, что приглашение на парад также получила Instagram-блогер и модель Александра Маркина . «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», — оправдывалась она, отвечая не недовольство подписчиков.

Парад прошел на Красной площади утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, воздушную часть отменили из-за плохой погоды.