Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы 

Российский телеведущий Андрей Малахов возмутился внешним видом некоторых приглашенных на парад Победы в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
С праздником! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF— Андрей Малахов (@a_malahov) 9 мая 2019 г.
В своем микроблоге он опубликовал фотографию, на которой запечатлены две молодые девушки и поинтересовался каким образом они смогли получить приглашения.
Ранее стало известно о том, что приглашение на парад также получила Instagram-блогер и модель Александра Маркина. «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», — оправдывалась она, отвечая не недовольство подписчиков.
Парад прошел на Красной площади утром 9 мая. В нем приняли участие 13 тысяч человек, воздушную часть отменили из-за плохой погоды.