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В РПЦ объяснили отсутствие патриарха на параде Победы в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Instagram/patriarchkiril
В этом году посещение Красной площади 9 мая не вошло в график предстоятеля РПЦ. Об этом пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков сообщил «Говорит Москва».
«В разные годы по-разному строится его график, в этом году он не принял участие в параде Победы».
На параде 9 мая РПЦ представляют митрополиты Ювеналий и Варсонофий. Александр Волков исключил, что отсутствие патриарха на параде Победы связано с его здоровьем.
«Нормальное самочувствие. Вчера он возлагал венки к Могиле Неизвестного солдата, общался с военнослужащими, с духовенством Москвы, которые принимали участие в мероприятии. Так что, все нормально».
Ранее пресс-секретарь патриарха объяснил перенос визита патриарха Кирилла в Петербург, где он должен был освятить Воскресенский собор Новодевичьего монастыря, напряженным графиком.
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Общество , Александр Волков , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
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