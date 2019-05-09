В РПЦ объяснили отсутствие патриарха на параде Победы в Москве

Фото: Instagram/patriarchkiril

В этом году посещение Красной площади 9 мая не вошло в график предстоятеля РПЦ . Об этом пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков сообщил «Говорит Москва ». «В разные годы по-разному строится его график, в этом году он не принял участие в параде Победы». На параде 9 мая РПЦ представляют митрополиты Ювеналий и Варсонофий. Александр Волков исключил, что отсутствие патриарха на параде Победы связано с его здоровьем. «Нормальное самочувствие. Вчера он возлагал венки к Могиле Неизвестного солдата, общался с военнослужащими, с духовенством Москвы, которые принимали участие в мероприятии. Так что, все нормально». Ранее пресс-секретарь патриарха объяснил перенос визита патриарха Кирилла в Петербург, где он должен был освятить Воскресенский собор Новодевичьего монастыря, напряженным графиком.