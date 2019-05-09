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Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг телепроекта "Голос. Дети".
"Слежу только как зритель", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.
В данный момент Первый канал проводит собственное расследования результатов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя. Для этого канал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
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Общество , Светлана Лобода , Владимир Мединский
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