Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»

Министр культуры Владимир Мединский не стал комментировать ситуацию вокруг телепроекта "Голос. Дети".

"Слежу только как зритель", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс. По итогам голосования дочь Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта "Голос. Дети", набрав 56,5% голосов.

В данный момент Первый канал проводит собственное расследования результатов зрительского голосования в связи с аномально высоким результатом победителя. Для этого канал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.