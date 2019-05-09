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Воздушную часть парада Победы отменили 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны отменило воздушную часть парада Победы из-за погоды. Решение приняли за несколько минут до начала праздничного шествия.
Корреспондент «360» с Кубинки сообщил, что летчики уже накрыли самолеты брезентом.
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