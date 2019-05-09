«Бессмертный полк» идет по России

Сегодня по традиции во всех регионах России проходит акция «Бессмертный полк». Тысячи людей выходят на торжественные шествия с портретами своих родных и близких, прошедших войну, сообщает телеканал «МИР 24».

Первыми прошли в колоннах жители Чукотки, здесь марш начался в 11 утра по местному времени (2:00 мск). По улицам Анадыря прошли около 4 тысяч людей.

Хабаровске «Бессмертный полк» собрал более 50 тысяч участников. Шествие завершилось возложением цветов к мемориалу на площади Славы.

Магадане число желающих почтить память героев войны выросло по сравнению с прошлым годом. Сюда съехались жители из разных населенных пунктов Колымы.

Новосибирске «Бессмертный полк» пройдет по главной улице города. Шествие начнется сразу по окончанию парада Победы. Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 250 тысяч человек.

В Красноярске для пенсионеров, которые пойдут с портретами близких, изготовили бесплатно штендеры для фотографий. Колонна начнет шествие из центра города и завершит движение на площади Мира. Здесь состоится праздничный концерт.

На Урале, в Югре впервые в России «Бессмертный полк» поднимется в воздух. Шесть истребителей Як в Сургуте пронесут на фюзеляжах символику традиционной акции, а также 12 портретов дедов и прадедов летчиков, которые в этот момент будут управлять самолетами. Кстати, за штурвалами будут и женщины-летчицы.

В Барнауле шествие «Бессмертного полка» завершится по сложившейся традиции созданием Стены памяти. На ней все желающие смогут написать свои пожелания ветеранам.

В Нижнем Новгороде участники торжественного шествия понесут портреты не только героев фронта, но и тружеников тыла. В Саранске колонны будут сопровождать музыканты, которые исполнят военные песни и марши.

В Санкт-Петербурге в акции намерены принять участие более миллиона человек. Как и в прошлом году, в начале колонны пройдут ретро-автомобили с ветеранами участниками войны.

В Москве «Бессмертный полк» стартует в 15:00, шествие пройдет по центральным улицам города.

«Бессмертный полк» пройдет и в городах стран Содружества. В Ереване готовятся к маршу в четвертый раз, он стартует в 13 часов по местному времени от Армянского академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна.