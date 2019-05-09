«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма

«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега перешла в модельную категорию плюс-сайз после того, как она набрала один килограмм «лишнего веса». Об этом девушка порассуждала в личном блоге.

Спустя два с половиной года после победы на конкурсе красоты участница из Колумбии подписала контракт с модельным агентством в Нью-Йорке . Вега пишет, что много работала и путешествовала в это время, поэтому вернулась в агентство спустя три месяца.

«Я чувствовала себя здоровой, и мое тело меня устраивало. Но я, по-видимому, поправилась на один килограмм», — признается 26-летняя колумбийка. По ее словам, на встрече представители агенства сказали, что больше не считает ее худой, в связи с чем она будет числиться как плюс-сайз модель.

Девушка объяснила, что не расстроилась из-за этого, однако модельные категории показались ей странными и заставили ее переосмыслить отношение к стандартам модельной индустрии.

На встрече мне сказали, что они больше не считают меня образцом подиума и передовой статьи, что я больше не являюсь «худым» и буду классифицироваться как модель «плюс размер

В декабре 2018-го прошел финал конкурса „Мисс Вселенная-2018“. Победительницей стала представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грэй. Она известна на родине как телеведущая, певица, театральная актриса и модель.