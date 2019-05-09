Центр питания рассказал, как в блокадном Ленинграде создавали рецепты хлеба

В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали РИА Новости накануне Дня Победы, как в блокадном Ленинграде под бомбежками разрабатывали рецепты хлеба, исходя из того, какое сырье было в наличии.

"В качестве заменителей ржаной обойной муки применялись: мука овсяная, ячменная, соевая, кукурузная; солод ржаной и ячменный; жмыхи из льна, подсолнечника, хлопчатника, конопли, кокоса; отруби, обойная (мучная) пыль, соевый шрот, рисовая мучка и лузга. Заменители применялись как в отдельности, так и одновременно по пять-шесть разновидностей", — сообщили в пресс-службе центра.

Рецептуру хлеба разрабатывал коллектив Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения. Ее сотрудников перевели на казарменное положение, и под бомбежками и обстрелами они работали над новыми рецептами. Рецептура хлеба в конце 1941-начале 1942 года могла меняться почти ежедневно — в зависимости от наличия на заводах в день выпечки конкретного хлебопекарного сырья, уточнили в пресс-службе.

В конце 1941 года из-за полной блокады Ленинграда в город по суше прекратилось поступление продовольствия, поэтому необходимо было искать заменители муки из непищевого сырья. В качестве таких заменителей начали использовать гидроцеллюлозу — обработанную химическим путем древесину и сосновый луб, кору дерева. Необходимость использования непищевых заменителей отпала лишь с момента организации снабжения города по льду Ладожского озера, пояснили в Центре питания.

Суточные нормы выдачи хлеба снижались с июля по ноябрь 1941 года — если в июле норма составляла 800 граммов для рабочих, 600 граммов для служащих и 400 граммов для детей, то к концу ноября она снизилась до 250 граммов для рабочих и 125 граммов для служащих и детей.