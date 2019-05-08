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В России подсчитано число живых участников Великой Отечественной 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В России осталось меньше 76 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны, сообщает Министерство труда и социальной защиты со ссылкой на Пенсионный фонд.
Всего по состоянию на 1 апреля таких граждан осталось 75 тыс. 495 человек, говорится в сообщении на сайте министерства.
Людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в России осталось 96 тыс. 323 человека, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103 тыс. 715 человек, вдов инвалидов и участников войны — 240 тыс. 352 человека, тружеников тыла — 762 тыс. 626 человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека.
Сейчас в России проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.
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Общество , Минтруд
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