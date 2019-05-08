В России подсчитано число живых участников Великой Отечественной

Всего по состоянию на 1 апреля таких граждан осталось 75 тыс. 495 человек, говорится в сообщении на сайте министерства.

Людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в России осталось 96 тыс. 323 человека, бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103 тыс. 715 человек, вдов инвалидов и участников войны — 240 тыс. 352 человека, тружеников тыла — 762 тыс. 626 человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека.

Сейчас в России проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших, инвалидов и участников войны.