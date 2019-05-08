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Глава норвежского минздрава разрешила всем пить, курить и есть мясо 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Public domain
Норвежский министр здравоохранения Сильви Листхёуг заявила, что людям не следует запрещать курить сигареты, пить алкоголь и есть столько мяса, сколько захочется. Свое мнение она выразила в эфире местного радио, сообщает РИА "Новости".
Она подчеркнула, что не собирается становиться "духовным наставником" и убеждать людей, что они должны жить по каким-то правилам.
"Я намерена предоставить людям достаточно информации в качестве основы для выбора. Я имею в виду, что людям должно быть позволено курить, пить и есть столько мяса, сколько они хотят", — сказала Листхёуг.
Она также выразила мнение, что чаще всего люди и так знают, какая пища и привычки являются вредными.
Ранее стало известно, что люди стали чаще и больше употреблять алкоголь.
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