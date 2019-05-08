Прокуратура предписала починить дорогу после жалобы ветерана

Прокуратура Кузнецка Пензенской области потребовала от местных властей отремонтировать дорогу, на состояние которой пожаловался ветеран Великой Отечественной войны. О проблемах прокурор города узнал, посетив участников ВОВ в преддверии Дня Победы.

После жалобы была проведена проверка, которая установила, что на дороге разрушено асфальтовое покрытие, на всём её протяжении отсутствует разметка. Устранение нарушений находится на контроле ведомства, сообщает РИА Новости.