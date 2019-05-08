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Прокуратура предписала починить дорогу после жалобы ветерана 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура Кузнецка Пензенской области потребовала от местных властей отремонтировать дорогу, на состояние которой пожаловался ветеран Великой Отечественной войны. О проблемах прокурор города узнал, посетив участников ВОВ в преддверии Дня Победы.
После жалобы была проведена проверка, которая установила, что на дороге разрушено асфальтовое покрытие, на всём её протяжении отсутствует разметка. Устранение нарушений находится на контроле ведомства, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Центральный аппарат Следственного комитета поставит на контроль проверку информации о группе людей, которые обманом и силой лишали пенсионерку возможности жить в её квартире в Москве. Такое указание дал глава СК Александр Бастрыкин.
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Общество , Александр Бастрыкин , Генпрокуратура РФ , СКР , РИА Новости , Кузнецк , Пензенская Область
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