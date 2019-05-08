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Исполнили мечту. Военные Екатеринбурга прокатили на танке тяжелобольного подростка 

360tv.ru 1 час назад
Фото: скрин видео Пятый канал
В Екатеринбурге военные прокатили 13-летнего подростка-инвалида на танке и таким образом исполнили его мечту. Об этом сообщил «Пятый канал».
Командующий центральным военным округом предоставил Максиму Журавлеву возможность прокатиться на боевой машине. У мальчика серьезное заболевание, которое не позволяет ему двигаться. Несмотря на это, мальчик всегда мечтал проехаться на танке. Военные решили исполнить мечту и прокатили Максима на танке Т-72 прямо на генеральной репетиции Парада Победы.
«Моя мечта сбылась, я прокатился на танке», — сказал подросток.
Затем мальчик в составе колонны проехал на бронеавтомобиле «Тигр». Командующий округом заявил, что в дальнейшем будет приглашать тяжелобольных детей посмотреть на боевую технику.
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Общество , Максим Журавлев , Екатеринбург
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