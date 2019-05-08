Исполнили мечту. Военные Екатеринбурга прокатили на танке тяжелобольного подростка

Екатеринбурге военные прокатили 13-летнего подростка-инвалида на танке и таким образом исполнили его мечту. Об этом сообщил «Пятый канал».

Командующий центральным военным округом предоставил Максиму Журавлеву возможность прокатиться на боевой машине. У мальчика серьезное заболевание, которое не позволяет ему двигаться. Несмотря на это, мальчик всегда мечтал проехаться на танке. Военные решили исполнить мечту и прокатили Максима на танке Т-72 прямо на генеральной репетиции Парада Победы.

«Моя мечта сбылась, я прокатился на танке», — сказал подросток.

Затем мальчик в составе колонны проехал на бронеавтомобиле «Тигр». Командующий округом заявил, что в дальнейшем будет приглашать тяжелобольных детей посмотреть на боевую технику.