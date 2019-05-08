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Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Командный состав специально не отслеживал употребление солдатами водки во время Великой Отечественной войны, поскольку в этом не было необходимости, сообщил еженедельнику «Звезда» отставной генерал-полковник Борис Уткин.
«Спешу вас разочаровать. Пресловутые фронтовые 100 грамм, о которых кто только и что не писал, можете считать мифом, случайностью, ошибкой. Одним словом — как вам будет угодно», — сказал ветеран.
По его словам, «постановление о наркомовских ежедневных 100 граммах водки и 50 граммах сала родилось во время Советско-финской войны» и «было обусловлено исключительно тяжелыми местными погодными условиями, когда зимняя температура доходила до минус 40 градусов».
«Когда началась Великая Отечественная война, это постановление несколько раз корректировалось приказами Сталина и, командному составу следить за тем, сколько, кому и в каких случаях положено водки, не было ни времени, ни необходимости», — сказал генерал-полковник.
Уткин напомнил, что «служба в ракетных войсках и артиллерии абсолютно несовместима с употреблением спиртного», однако призвал не «идеализировать общую картину».
«Конечно же, мы выпивали. И спирт был у нас для технических и медицинских нужд; и вина было, когда мы проходили Молдавию, Венгрию и Румынию — хоть залейся. Но никогда это не носило организованный характер, не происходило во время марша, или подготовки к нему, тем более в дни сражений. Какие-то редчайшие исключения — не в счет», — добавил ветеран.
96-летний генерал-полковник Уткин прошел все четыре года Великой Отечественной войны и почти 50 лет службы в армии. В частности, он участвовал в параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.
Советско-финляндская война проходила с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. По ее итогам СССР потерял около ста тысяч человек, но присоединил более десяти процентов территории Финляндии, людские потери которой были на порядок меньше, чем у Советского Союза.
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