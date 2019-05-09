Как правильно носить георгиевскую ленточку

Одним из главных символов Дня Победы является георгиевская ленточка. И чем ближе праздник, тем чаще можно ее встретить прикрепленной к машинам, повязанной на руках или сумках россиян. Но общественники уверены, что такое использование георгиевской ленточки неэтично. Узнайте о том, как правильно носить ленточку, где ее раздают в Москве, а также об истоках акции.

История акции "Георгиевская ленточка" — акция по раздаче символических лент, которая была впервые проведена с 25 апреля по 9 мая в 2005 году. Ее символом является так называемая георгиевская лента, цветовая гамма которой — черно-оранжевая — использовалась при создании одной из главных наград Великой Отечественной войны — ордена Славы. При этом георгиевская ленточка появилась в России еще при Екатерине II. Императрица узаконила ее, когда учредила орден Святого Георгия в 1769 году для поощрения верности и храбрости воинов.

Ленты, которые сегодня раздают как символ памяти, не являются точной копией георгиевской ленты, но призваны ассоциироваться с этим символом доблести и славы. Единственная цель акции — создание символа праздника — Дня Победы, выражающего уважение к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.

Ленточка не может быть объектом купли-продажи, распространяется бесплатно, не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. Ее запрещено выдавать в магазинах в обмен на покупку. Кроме того, не допускается использование в политических целях. Как носить георгиевскую ленточку? Лучшее место для георгиевской ленточки — на груди в районе сердца. Ее прикрепляют поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудный карман рубашки. Такие рекомендации дают участники акции "Георгиевская ленточка" из общественного движения "Волонтеры Победы".

Георгиевскую ленточку недопустимо повязывать на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля. Волонтеры также настоятельно советуют не носить испорченную ленточку. Если она порвалась или испачкалась, ее лучше заменить.

Из ленточки можно сделать бантик, конвертик, петельку с нисходящими концами. Прикрепить к одежде ее нужно бережно булавкой или приметать ниткой, чтобы не трепалась на ветру. Где раздают в Москве? В столице ленточку можно получить в том числе на железнодорожных вокзалах: Казанском, Ярославском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Рижском, Курском, а также на Манежной площади, Никольской улице, на Охотном ряду, Красной площади, на Арбате и Крымском Валу.

Одновременно волонтеры раздают памятки, проводят исторический тест на знание об акции и рассказывают всю информацию тем, кто что-то о ней не знает.

Ленточки раздают бесплатно. А чтобы пресечь незаконную торговлю ими, волонтеры дают в одни руки не более двух штук. Обо всех фактах продажи лент организаторы акции просят москвичей сообщать в полицию.

Неэтичное использование К сожалению, один из главных символов Победы не раз становился предметом скандалов, вызывавших бурную общественную реакцию. Так, в преддверии 9 Мая этого года в Нижнем Новгороде в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Александр Дейч. По его версии, сувенир сделали в Китае. "Я посыл-то понял… Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится… В общем, я за чистоту символов Победы без вот таких импровизаций", — отметил он. Его поддержали другие пользователи соцсети. В апреле резкую критику в интернете вызвала мягкая игрушка "Ветеран" с подписью "приятная на ощупь". На груди куклы была прикреплена георгиевская ленточка. Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев назвал изделие мерзостью и грязью. "Деструктивные силы, изготавливая всякую похабщину для наживы, порочат то, что было сделано нашими дедами и отцами. Показывают, вот какой у нас оставшийся дряхлый ветеран", — сказал Моисеев.

А накануне 7 мая 97-летнего ветерана Виктора Волковича возмутила бутылка водки, обвязанная георгиевской ленточкой. "Разве так можно? На такой ленте награды государственные размещены, это символ Победы, а они ее на водку и макароны", — посетовал он. После этого руководство федерального проекта "Трезвая Россия" предложило запретить в России украшать георгиевской ленточкой бутылки с водкой.

В праздничные дни по Москве активисты проекта "Безопасная столица" будут проводить рейды против незаконной торговли памятными символами и их неэтичного использования.