Хирург пообещал устроить байк-шоу под Киевом

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов прокомментировал меры по усилению охраны украинской границы с целью не допустить въезда в страну байкеров из России

По мнению Хирурга, пограничники только зря тратят время, их усилия бесполезны.

У наших мотоциклов в таких случаях вырастают крылья, и на границе они превращаются в боевые колесницы и летят по небу за Илиёй Пророком вместе с флагом Победы, — сказал он РИА Новости.

Залдостанов также рассказал о планах устроить неподалеку от украинской столицы байк-шоу, посвящённое «всем Красным Героям, спасшим мир от фашизма». Когда может состояться такая акция, он не уточнил.

Ранее News.ru писал, что Госпогранслужба Украины опасается проникновения в страну российских байкеров в преддверии Дня Победы. В ведомстве считают, что «Ночные волки» своими «сепаратистскими и экстремистскими настроениями» могут дестабилизировать обстановку в стране, а также незаконно провезти оружие и «другие средства террора».