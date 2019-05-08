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Хирург пообещал устроить байк-шоу под Киевом 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр (Хирург) Залдостанов прокомментировал меры по усилению охраны украинской границы с целью не допустить въезда в страну байкеров из России.
По мнению Хирурга, пограничники только зря тратят время, их усилия бесполезны.
У наших мотоциклов в таких случаях вырастают крылья, и на границе они превращаются в боевые колесницы и летят по небу за Илиёй Пророком вместе с флагом Победы, — сказал он РИА Новости.
Залдостанов также рассказал о планах устроить неподалеку от украинской столицы байк-шоу, посвящённое «всем Красным Героям, спасшим мир от фашизма». Когда может состояться такая акция, он не уточнил.
Ранее News.ru писал, что Госпогранслужба Украины опасается проникновения в страну российских байкеров в преддверии Дня Победы. В ведомстве считают, что «Ночные волки» своими «сепаратистскими и экстремистскими настроениями» могут дестабилизировать обстановку в стране, а также незаконно провезти оружие и «другие средства террора».
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Общество , Ночные волки , РИА Новости
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