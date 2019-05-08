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Фильм Дудя создал проблемы для россиян в Замбии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Героям последнего выпуска шоу «вДудь» про Замбию — Иосифу Тимченко и его семье — начали угрожать депортацией.
По словам Ирины Тимченко, опубликовавшей и позже удалившей соответствующий пост в Instagram, «богатым замбийцам не понравилось то, что показали бедность», пишет «Афиша Daily».
Она рассказала о том, что с ней связывался президент замбийской Ассоциации экономики и угрожал всей ее семье депортацией в Россию из-за недовольства фильмом, который, по его мнению, уничтожает имидж Замбии.
Ирина Тимченко заявила, что президент якобы говорил, будто местные жители представлены очень бедными людьми, которые едва находят еду, но «Замбия может показать кое-что другое».
Через некоторое время Тимченко выложила в соцсети новый пост, в котором сообщила, что конфликт решен.
«Вопрос с депортацией закрыт. Это было крышесносно. Спасибо вам за поддержку! Она необъяснимо мощно обрушилась на нас и поддержала в этом внезапном для нас противостоянии», — написала она.
Фильм «Русская Замбия: помогать людям и кайфовать» выложили в Сеть 7 мая. С момента публикации он успел набрать более 1,8 млн просмотров. В начале фильма Юрий Дудь говорит, что люди в этой стране живут очень бедно. По его словам, сюда летят энтузиасты со всего мира, в том числе из России.
«Один из них прилетел из Петербурга с женой и тремя детьми, чтобы учить футболу детей, у которых нет еды, обуви и возможности ходить в школу», — сказал Дудь.
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Общество , Юрий Дудь , Афиша Daily , Замбия
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