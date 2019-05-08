Голикова рассказала о снижении смертности от онкозаболеваний в России

Регионы РФ должны следить за повышением доступности химиотерапии для онкобольных. Это подчеркнула вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Главный вклад в снижение смертности таких больных [онкобольных] должно дать увеличение доступности химиотерапии, на проведение которой уже в этом году выделено из федерального бюджета 70 млрд рублей", — сказала зампред кабмина.

По ее словам, в I квартале 2019 года такое лечение получили более 135 тыс. человек.

"При этом необходимо следить за тем, чтобы химиотерапия не ограничивалась первым и вторым курсами, как это было ранее, а проводилась полноценно, в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи — как на стационарном этапе, так и в дневном стационаре, и амбулаторно. На это регионам нужно обратить самое серьезное внимание",

— сказала вице-премьер, подчеркнув, что правительство РФ , со своей стороны, организовало оперативный ежемесячный мониторинг организации такого лечения.

"Мы очень осторожно оцениваем первые результаты, но я хочу сказать, что смертность от новообразований по итогам первого квартала снизилась на 1,6%", — добавила Голикова.

Она также напомнила о введении по поручению президента "новой идеологии скрининга на выявление онкологических заболеваний в зависимости от возраста пациента и локализации возможного онкологического заболевания".

"Мы надеемся, что это позволит значительно увеличить выявляемость онкозаболеваний на ранних — первой и второй — стадиях", — подчеркнула вице-премьер.

Диспансеризация

Говоря о диспансеризации, Голикова отметила, что для достижения "устойчивой динамики снижения смертности необходимо обеспечить раннее выявление заболеваний и их лечение". По ее словам, залогом успешного проведения диспансеризации является ее удобство для граждан. В связи с этим зампред кабмина напомнила, что, в соответствии с поручением главы государства, стало возможным проведение диспансеризации в вечерние часы и в субботу.

Вице-премьер отметила, что регионы должны определить перечень медицинских организаций, где люди могут пройти полный цикл исследований в рамках диспансеризации, а также обеспечить поликлиники соответствующими медицинскими кадрами из стационарных медучреждений.

"Возрастает роль страховых представителей, которые обязаны информировать граждан о необходимости проведения диспансеризации в определенных регионами медицинских организациях. Уже 19 млн граждан посредством СМС-сообщений проинформированы. С учетом того, что нами поставлена задача охватить профосмотрами и диспансеризацией в 2019 году почти 62 млн наших граждан, а также то, что по новым, принятым нами в апреле, правилам, диспансеризация для граждан после 40 лет становится ежегодной", — сказала Голикова.