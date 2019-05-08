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Портреты ветеранов Великой Отечественной войны появились в автобусах Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фотографии своих родственников прислали жители области.
Под каждым портретом — военная биография и награды, полученные за сражения. Фотографии ветеранов разместили в 250 автобусах. Также пассажиры во время поездки смогут узнать о местах сражений в битве за Москву.
«9 Мая мы обязательно поздравим наших ветеранов традиционно — цветами. Своих ветеранов, которые работали у нас на предприятии, мы уже поздравили. Мы их любим и чтим», — отметила директор автоколонны № 1375 филиала ГУП «Мострансавто» Евгения Гусева.
По данным администрации, в городском округе Мытищи осталось всего 157 ветеранов Великой Отечественной войны.
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