Портреты ветеранов Великой Отечественной войны появились в автобусах Подмосковья

Фотографии своих родственников прислали жители области.

Под каждым портретом — военная биография и награды, полученные за сражения. Фотографии ветеранов разместили в 250 автобусах. Также пассажиры во время поездки смогут узнать о местах сражений в битве за Москву.

«9 Мая мы обязательно поздравим наших ветеранов традиционно — цветами. Своих ветеранов, которые работали у нас на предприятии, мы уже поздравили. Мы их любим и чтим», — отметила директор автоколонны № 1375 филиала ГУП «Мострансавто» Евгения Гусева.

По данным администрации, в городском округе Мытищи осталось всего 157 ветеранов Великой Отечественной войны.