Умер Евгений Крылатов

Об этом сообщила его дочь Мария Крылатова. Композитор умер в больнице, от двух сторонней пневмонии.

Первое время Евгений Крылатов писал музыку к спектаклям Государственного академического Малого театра. Затем с начала 60-х готов стал сочинять музыку для кино.

Евгений Крылатов известен как автор песен к советским кинофильмам «Приключения электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего». Мультипликационным фильмам «Умка» и «Зима в Простоквашино».

Многие его песни стали настоящими хитами. «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы», «Крылатые качели» — стали настоящей классикой детской песни.