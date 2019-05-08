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Умер Евгений Крылатов 

Рамблер 10 минут назад
8 мая, в Москве умер на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Об этом сообщила его дочь Мария Крылатова. Композитор умер в больнице, от двух сторонней пневмонии.
Первое время Евгений Крылатов писал музыку к спектаклям Государственного академического Малого театра. Затем с начала 60-х готов стал сочинять музыку для кино.
Евгений Крылатов известен как автор песен к советским кинофильмам «Приключения электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего». Мультипликационным фильмам «Умка» и «Зима в Простоквашино».
Многие его песни стали настоящими хитами. «Три белых коня», «Прекрасное далеко», «Кабы не было зимы», «Крылатые качели» — стали настоящей классикой детской песни.
Общество , Фото , Евгений Крылатов , Москва
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