На Крымском мосту раздали 1900 метров георгиевской ленты

Керченский и Таманский полуострова являются зоной интенсивных боев в годы ВОВ.

В преддверии Дня Победы волонтеры раздали 1900 метров георгиевской ленты водителям и пассажирам, заезжающим на Крымский мост. Акция состоялась на стационарных постах ДПС со стороны Керчи и Тамани. Всего было роздано почти 6 тысяч черно-оранжевых лент. Кроме того, автолюбителям рассказали, как правильно носить этот символ Победы.

«Мы помогали водителям крепить ленту на груди, у сердца. Уже в первый день раздали практически весь запас», — рассказала волонтер Екатерина Королева.

Напомним, что Керченский и Таманский полуострова являются зоной интенсивных боев в годы ВОВ. В 2015 году в целях безопасности строительства Крымского моста территорию проведения будущих работ обследовали саперы. На суше и в акватории было найдено и обезврежено более 700 взрывоопасных предметов, в том числе 14 фугасных авиационных бомб времен ВОВ.