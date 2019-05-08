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На Крымском мосту раздали 1900 метров георгиевской ленты 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Керченский и Таманский полуострова являются зоной интенсивных боев в годы ВОВ.
В преддверии Дня Победы волонтеры раздали 1900 метров георгиевской ленты водителям и пассажирам, заезжающим на Крымский мост. Акция состоялась на стационарных постах ДПС со стороны Керчи и Тамани. Всего было роздано почти 6 тысяч черно-оранжевых лент. Кроме того, автолюбителям рассказали, как правильно носить этот символ Победы.
«Мы помогали водителям крепить ленту на груди, у сердца. Уже в первый день раздали практически весь запас», — рассказала волонтер Екатерина Королева.
Напомним, что Керченский и Таманский полуострова являются зоной интенсивных боев в годы ВОВ. В 2015 году в целях безопасности строительства Крымского моста территорию проведения будущих работ обследовали саперы. На суше и в акватории было найдено и обезврежено более 700 взрывоопасных предметов, в том числе 14 фугасных авиационных бомб времен ВОВ.
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