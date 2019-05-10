Объявлена дата прощания с Евгением Крылатовым

Прощание композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов, передает ТАСС со ссылкой на представителя департамента культуры Москвы

Гражданская панихида начнется в 11:00. После прощания Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище.

Народный артист России Евгений Крылатов скончался 8 мая в Москве на 86-м году жизни. В последние недели жизни Крылатов находился в клинике из-за двусторонней пневмонии.

Евгений Крылатов — автор музыки к фльмам «Приключения Электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», театральным постановкам.

Ранее было названо место похорон Евгения Крылатова.