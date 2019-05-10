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Объявлена дата прощания с Евгением Крылатовым 

Газета.Ru + ещё 25 58 минут назад
Фото: ТАСС
Прощание композитором Евгением Крылатовым состоится 11 мая в Московском доме композиторов, передает ТАСС со ссылкой на представителя департамента культуры Москвы.
Гражданская панихида начнется в 11:00. После прощания Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище.
Народный артист России Евгений Крылатов скончался 8 мая в Москве на 86-м году жизни. В последние недели жизни Крылатов находился в клинике из-за двусторонней пневмонии.
Евгений Крылатов — автор музыки к фльмам «Приключения Электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», театральным постановкам.
Ранее было названо место похорон Евгения Крылатова.
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