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Da!Moscow: 28 галерей объединятся в Москве 

Рамблер 41 минуту назад
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Ведущие российские художники представят свои работы на первом арт-шоу Da!Moscow, а его посетители смогут купить их. Об этом сообщается на сайте шоу.
Мероприятие состоится 18-19 мая в московском Гостином дворе и объединит 28 галерей России, в том числе Центр фотографии имени братьев Люмьер, Ovcharenko и Vladey Space.
Основатель двух последних Владимир Овчаренко является инициатором проведения Da!Moscow. Именно его многолетний опыт в области искусства и позволил объединить на одной площадке столько галерей, уникальных выставочных проектов и новых экспериментальных форматов.
В рамках Da!Moscow можно будет посетить экспозицию «Золотой фонд» (в нее вошли инсталляции, серии и архивы Ильи Кабакова, Андрея Монастырского, Павла Пепперштейна и других художников), кураторский проект «Аллея звезд» (избранные произведения Владимира Дубосарского, Дмитрия Гутова, Клэр Фонтен и других), экспериментальную pop-up галерею «Школа» (ее создали воспитанники «Школы арт-дилеров», а вошли в нее работы молодых художников‎) и два арт-баттла (Покрас Лампас против Валерия Чтака и Миша Most и Егор Кошелев против Евгения Ches и Playbodik).
Кроме того, в рамках Da!Moscow состоится ряд дискуссий, в том числе о новых технологиях на арт-рынке и инвестициях в арттех-проекты.
Билет на Da!Moscow можно купить на сайте мероприятия. Владельцы карт «Альфа-банка» могут сделать это со скидкой 20% — кредитная организация является генеральным партнером арт-шоу.
Комментарии
Общество , Дмитрий Гутов , Павел Пепперштейн , Андрей Монастырский , Владимир Овчаренко , Илья Кабаков , Владимир Дубосарский , Альфа-банк , Москва
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