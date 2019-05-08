Da!Moscow: 28 галерей объединятся в Москве

Ведущие российские художники представят свои работы на первом арт-шоу Da!Moscow, а его посетители смогут купить их. Об этом сообщается на сайте шоу

Мероприятие состоится 18-19 мая в московском Гостином дворе и объединит 28 галерей России , в том числе Центр фотографии имени братьев Люмьер, Ovcharenko и Vladey Space.

Основатель двух последних Владимир Овчаренко является инициатором проведения Da!Moscow. Именно его многолетний опыт в области искусства и позволил объединить на одной площадке столько галерей, уникальных выставочных проектов и новых экспериментальных форматов.

Кроме того, в рамках Da!Moscow состоится ряд дискуссий, в том числе о новых технологиях на арт-рынке и инвестициях в арттех-проекты.