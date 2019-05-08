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Тест: Что вы знаете о радио? 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня радио играет важную роль в нашей жизни — оно служит нам не только информационным полем, но развлекательным и многим другим. Очень хочется вспомнить историю его становления и о том, как оно стало частью нашей жизни, ведь действительно жизнь без него была бы совсем иной. Ежегодно 7 мая Россия отмечает День радио. Это по-настоящему значимый день для всех жителей страны, ведь радио затрагивает всех нас, поскольку оно служит своего рода нитью в коммуникации, и мы все его любим, мы все его слушаем.
Посвящается Дню радио.
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