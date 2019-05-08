Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры Победы со всего мира съехались в Тулу 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первом слете координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы примут участие 250 добровольцев из сорока пяти стран мира. Специалисты, главы добровольческих организаций и активисты съехались в Тулу для обмена опытом. Всего на конкурс подали более 5 тысяч заявок, сообщает ГТРК "Тула".
Иностранные волонтеры в этом году впервые выступят в качестве соорганизаторов праздничных мероприятий. После этого они запустят проект "Международной команды" уже в своих странах.
Кроме того, для ребят подготовили образовательную программу. Она будет включать в себя отбор наиболее перспективных кандидатов на должность координатора команды волонтеров для каждой из стран-участниц, а также мероприятия, направленные на разработку новых патриотических проектов.
"Сейчас очень важно помогать ветеранам. Их становится все меньше", — отметил участник из Конго Мишель Дюк.
"Моя цель — изучить лучшие практики и технику проведения подобных программ, обменяться опытом, и создать обширную сеть наших соотечественников за рубежом", — рассказал волонтер из Австралии Сергей Симонов.
"После возвращения, мы будем организовывать различные мероприятия у себя дома", — поделился доброволец из Македонии Дарко Тодоровски.
Вести.Ru: последние новости
Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина Диспансеризацию в России будут проводить по-новому Актобе отказался от "Бессмертного полка"
Комментарии
Общество , Сергей Симонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100418
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших61
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»1640
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ27
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле68
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
В мире США
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение