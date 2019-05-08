Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети из Сирии прилетели в Крым для отдыха в «Артеке» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа детей из Сирии и детей российских военнослужащих рейсом из Москвы прибыла в аэропорт Симферополя и направляется в международный детский центр "Артек", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Организатором поездки детей сирийских и российских военнослужащих в Крым выступила Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".
"Группа детей из Сирии прибыла в Крым, самолет приземлился в Международном аэропорту Симферополь сегодня в 9.40. Этим же рейсом в Крым прилетели дети российских военнослужащих, выполнявших задачи в Сирии. Вместе 20 сирийских и российских детей отправятся отдыхать в "Артек", — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Дети, которые поедут в "Артек", — это дети погибших военнослужащих сирийской армии и военнослужащих России, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил журналистам первый заместитель председателя организации "Боевое братство", депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.
" (Прилетели) 10 детей из России, 10 из Сирии, примерно поровну девочек и мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет. Они отправляются на смену, которая началась 5 мая. Для них это, конечно, очень важно — сирийцы никогда не видели Россию и мечтают ее увидеть, а в Сирии к нашей стране особое отношение", — сказал Саблин.
Он отметил, что дети обязательно побывают в Севастополе — побратиме сирийского Тартуса. Для них подготовлена экскурсионная программа — дети посетят Малахов курган, экспозиции Музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также один из кораблей Черноморского флота, который был на боевом дежурстве у берегов Сирии.
В МДЦ "Артек" дети примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь-2019", организованной Фондом социальных и культурных инициатив, сообщил депутат Госдумы.
Последние новости
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100 "Готов пойти в ад": о чем люди забыли на Радоницу Оборвавшиеся жизни: что известно о погибших в катастрофе в Шереметьево
Комментарии1
Общество , Дмитрий Саблин , Госдума , РИА Новости , Москва , Республика Крым , Симферополь , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100418
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших61
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»1640
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ27
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле68
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Эксперт усомнился в подлинности переговоров пилотов SSJ
Происшествия
Трагедия на Алтае: Появились новые данные о погибших
Происшествия
В США показали ледоруб, которым убили Троцкого
В мире США
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение