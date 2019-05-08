Дети из Сирии прилетели в Крым для отдыха в «Артеке»

Группа детей из Сирии и детей российских военнослужащих рейсом из Москвы прибыла в аэропорт Симферополя и направляется в международный детский центр "Артек", сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Организатором поездки детей сирийских и российских военнослужащих в Крым выступила Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".

"Группа детей из Сирии прибыла в Крым, самолет приземлился в Международном аэропорту Симферополь сегодня в 9.40. Этим же рейсом в Крым прилетели дети российских военнослужащих, выполнявших задачи в Сирии. Вместе 20 сирийских и российских детей отправятся отдыхать в "Артек", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Дмитрий Саблин. Дети, которые поедут в "Артек", — это дети погибших военнослужащих сирийской армии и военнослужащих России, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил журналистам первый заместитель председателя организации "Боевое братство", депутат Госдумы РФ

" (Прилетели) 10 детей из России, 10 из Сирии, примерно поровну девочек и мальчиков, в возрасте от 10 до 14 лет. Они отправляются на смену, которая началась 5 мая. Для них это, конечно, очень важно — сирийцы никогда не видели Россию и мечтают ее увидеть, а в Сирии к нашей стране особое отношение", — сказал Саблин.

Он отметил, что дети обязательно побывают в Севастополе — побратиме сирийского Тартуса. Для них подготовлена экскурсионная программа — дети посетят Малахов курган, экспозиции Музея героической обороны и освобождения Севастополя, а также один из кораблей Черноморского флота, который был на боевом дежурстве у берегов Сирии.

В МДЦ "Артек" дети примут участие в Международной детской военно-исторической ассамблее "Вечный огонь-2019", организованной Фондом социальных и культурных инициатив, сообщил депутат Госдумы.