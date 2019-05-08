Памятник Сталину установили в Новосибирске

Трехметровый памятник Сталину установили на территории новосибирского обкома КПРФ . Разрешения на это инициаторы добивались несколько лет. Предложения поставить монумент на других площадках города поддержки не нашли.

В соответствии с проектом памятник появился в Октябрьском районе Новосибирска , сообщил «Интерфакс». Торжественное открытие, по словам возглавившего инициативную группу по его установке активиста Алексея Денисюка, намечено на 9 мая.

Площадку вокруг монумента, общая высота которого достигает трех метров, благоустроят. Кроме того, проектом предусмотрено возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Памятник осветят прожекторами и будут вести за ним круглосуточное видеонаблюдение.

Проект установки был согласован в марте 2019 года художественным советом Новосибирска. Общественное обсуждение проходило в электронном виде с 12 февраля по 4 марта. Число сторонников и противников появления монумента оказалось равным.

Разрешение установить памятник инициативная группа получила не сразу. Монумент Сталину общественники предлагали воздвигнуть и на других площадках города, но несколько лет получали отказ.