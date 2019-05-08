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Памятник Сталину установили в Новосибирске 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трехметровый памятник Сталину установили на территории новосибирского обкома КПРФ. Разрешения на это инициаторы добивались несколько лет. Предложения поставить монумент на других площадках города поддержки не нашли.
В соответствии с проектом памятник появился в Октябрьском районе Новосибирска, сообщил «Интерфакс». Торжественное открытие, по словам возглавившего инициативную группу по его установке активиста Алексея Денисюка, намечено на 9 мая.
Площадку вокруг монумента, общая высота которого достигает трех метров, благоустроят. Кроме того, проектом предусмотрено возведение кирпичной стены с колоннами и подиума из гранитной плитки. Памятник осветят прожекторами и будут вести за ним круглосуточное видеонаблюдение.
Проект установки был согласован в марте 2019 года художественным советом Новосибирска. Общественное обсуждение проходило в электронном виде с 12 февраля по 4 марта. Число сторонников и противников появления монумента оказалось равным.
Разрешение установить памятник инициативная группа получила не сразу. Монумент Сталину общественники предлагали воздвигнуть и на других площадках города, но несколько лет получали отказ.
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Общество , КПРФ , Интерфакс , Новосибирск
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