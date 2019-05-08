Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнародованы фронтовые фотографии советских полководцев 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев-участников Великой Отечественной войны. Снимки размещены на специальном мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.
Уникальные кадры обнародованы в преддверии годовщины Победы. На снимках запечатлены Георгий Жуков, Иван Конев, Константин Рокоссовский, Николай Кузнецов и многие другие военачальники. Фотографии сопровождаются комментариями, составленными на основе воспоминаний их родственников.
Ранее Минобороны показало неизвестные снимки советских полководцев на парадах. Военачальники были запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала. До этого были опубликованы редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе.
Последние новости
«Ливерпуль» забил «Барселоне» четыре мяча и вышел в финал Лиги чемпионов Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами Обнародованы детали «сделки века» США
Общество , Георгий Жуков , Николай Кузнецов , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100253
«Я ненавижу Великую Отечественную войну»1093
Школьница стала порноактрисой и подверглась травле47
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-2936
«Самолеты горят 90 секунд»9
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
«Никого не виню»: мать стюарда SSJ сделала заявление
Происшествия Катастрофы
Указ Путина: Украина приготовила «сюрприз» для Кремля
В мире Конфликты
Солистка группы «Серебро» похвасталась видео с прыжками
Шоу-бизнес
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение