Обнародованы фронтовые фотографии советских полководцев

Уникальные кадры обнародованы в преддверии годовщины Победы. На снимках запечатлены Георгий Жуков , Иван Конев, Константин Рокоссовский, Николай Кузнецов и многие другие военачальники. Фотографии сопровождаются комментариями, составленными на основе воспоминаний их родственников.

Ранее Минобороны показало неизвестные снимки советских полководцев на парадах. Военачальники были запечатлены на парадах и репетициях, а также за несколько минут до их начала. До этого были опубликованы редкие фотографии советских полководцев в домашней обстановке, среди друзей и на отдыхе.