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Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из‐за перелома руки 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пропустит Международный литературный фестиваль Prima Vista в эстонском городе Тарту. Причиной отмены выступления стала перенесенная в марте тяжелая операция и серьезная травма руки. Об этом сообщил Пятый канал.
Жванецкий должен был выступить на фестивале в составе русскоязычной команды. Среди других Семен Альтов, Игорь Иртеньев и Алла Боссарт. Однако 85-летний Жванецкий восстанавливает здоровье после тяжелой операции. На его место ищут замену.
Ежегодный фестиваль Prima Vista пройдет в этом году в Тарту с 8 по 11 мая. Мероприятия под девизом «Шутки в сторону» пройдут бесплатно для всех посетителей. Творческие вечера иностранных гостей переведут на эстонский и русский языки, сообщила «Экспресс газета».
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