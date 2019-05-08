Жванецкий пропустит фестиваль в Эстонии из‐за перелома руки

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пропустит Международный литературный фестиваль Prima Vista в эстонском городе Тарту . Причиной отмены выступления стала перенесенная в марте тяжелая операция и серьезная травма руки. Об этом сообщил Пятый канал.

Жванецкий должен был выступить на фестивале в составе русскоязычной команды. Среди других Семен Альтов Игорь Иртеньев и Алла Боссарт. Однако 85-летний Жванецкий восстанавливает здоровье после тяжелой операции. На его место ищут замену.

Ежегодный фестиваль Prima Vista пройдет в этом году в Тарту с 8 по 11 мая. Мероприятия под девизом «Шутки в сторону» пройдут бесплатно для всех посетителей. Творческие вечера иностранных гостей переведут на эстонский и русский языки, сообщила «Экспресс газета».