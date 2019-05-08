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Опубликован график майских каникул в 2020 году 

Ura.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство труда предлагает в 2020 году перенести выходные дни с новогодних каникул на майские праздники. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая», — говорится в документе. Также предлагается перенести выходной с воскресенья 5 января на вторник 5 мая. Благодаря такому переносу, майские каникулы россиян продлятся пять дней, с 1 по 5 мая.
При этом, согласно Трудовому кодексу, 4 и 5 января останутся выходными днями и новогодние выходные будут длится с 1 по 8 января. Отмечается, что перенос поможет рационально использовать выходные и нерабочие праздничных дни.
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