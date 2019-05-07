Убитая немцами еврейская девочка «рассказала» свою историю в Инстаграм

В инстаграм рассказали историю еврейской девочки, убитой немцами в 1944 году. Рассказ Евы Хейман, 13-летней девочки из венгерского городка Орадя , начинается 13 февраля 1944 года в день ее рождения. Ева ходит в школу, встречается подругами, ужинает с семьей.

С каждым последующим «строиз» ситуация становится все хуже и хуже. Нацисты отбирают у деда Евы его аптеку, отменяют занятия в школе. По дороге домой она становится свидетелем входа немецких войск в город.

Ева вынуждена носить на груди звезду Давида. В конце концов, ее вместе с семье отправляют в гетто, где 20 человек живут в одной маленькой комнате и спят на полу.

Инстаграм-история заканчивается посадкой в грузовой поезд до концлагеря. По прибытии в Освенцим, девушку разделили с родственниками. Ева Хейман умерла в газовой камере 17 октября 1944.

Фильм снят на Украине во Львове. Главным спонсором стал израильский бизнесмен Мати Кохави.

«Истории Евы» призваны напомнить молодому поколению израильтян о Холокосте.