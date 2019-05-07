«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева

«Бесноватые»: Соловьёв ответил «обвинительнице» Сталина

По словам телеведущего, в мире до сих пор очень много необразованных людей, имеющих «зашкаливающее эго», которые хотят «проявить себя любым образом». При этом Соловьёв высказал сомнение, в том, что на каждом из тех, кто придумывает новую версию Великой Отечественной войны, необходимо необходимо акцентировать внимание.

«Я должен всех бесноватых комментировать?» — выразил недоумение журналист.

Говоря о Чижовой, Соловьёв отметил, что она «может являться замечательным писателем», но у человека, который обсуждает исторические события, талант должен быть подкреплён хорошим образованием.

«Может быть, талантливым людям иногда следует изучать материалы и беседовать с историками-профессионалами, к которым я себя не отношу?» — задался вопросом телеведущий.

Резюмируя всё вышесказанное Соловьёв порекомендовал Чижовой «успокоиться и заняться творческой деятельностью», поскольку «бумага всё стерпит».

Ранее Елена Чижова в статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung заявила, что ненависть Сталина к жителям Ленинграда поспособствовала планам Гитлера по уничтожению города. По её словам советский лидер на дух не переносил самосознание ленинградцев, их способность к независимому мышлению, которые необходимо было «вырвать с корнем для установления богоподобной советской власти».