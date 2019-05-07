Власти Мурманска отреагировали на призыв отменить авиапарад

Парад военной техники во время празднования Дня Победы не является развлекательной программой и не будет отменён, заявила руководитель пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер. Городским властям предложили отказаться от смотра авиатехники после катастрофы лайнера SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.

Жертвами пожара стал 41 человек. Среди них — 26 уроженцев Мурманской области.

Это не авиашоу. Это военный парад, посвящённый Великой Победе, её 74-й годовщине. Никаких отмен не планируется, — рассказала чиновница в интервью ФАН.

В регионе объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате ЧП с Superjet.

SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая 2019 года. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек.

Ранее News.ru писал, что главной причиной трагедии могла стать ошибка пилотов. По данным следствия, подозрения в отношении экипажа вызваны их действиями во время посадки воздушного судна. Кроме того, часть вины лежит на наземных службах, которые могли быстрее среагировать на ЧП.