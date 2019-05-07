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Власти Мурманска отреагировали на призыв отменить авиапарад 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парад военной техники во время празднования Дня Победы не является развлекательной программой и не будет отменён, заявила руководитель пресс-службы администрации Мурманска Наталья Рихтер. Городским властям предложили отказаться от смотра авиатехники после катастрофы лайнера SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Жертвами пожара стал 41 человек. Среди них — 26 уроженцев Мурманской области.
Это не авиашоу. Это военный парад, посвящённый Великой Победе, её 74-й годовщине. Никаких отмен не планируется, — рассказала чиновница в интервью ФАН.
В регионе объявлен трёхдневный траур по погибшим в результате ЧП с Superjet.
SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая 2019 года. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек.
Ранее News.ru писал, что главной причиной трагедии могла стать ошибка пилотов. По данным следствия, подозрения в отношении экипажа вызваны их действиями во время посадки воздушного судна. Кроме того, часть вины лежит на наземных службах, которые могли быстрее среагировать на ЧП.
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Общество , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Мурманск
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