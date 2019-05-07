Писательница считает Сталина «пособником Гитлера» в блокаде Ленинграда

Писательница Елена Чижова обвинила Иосифа Сталина в намерении уничтожить Ленинград во время Великой Отечественной войны. По ее мнению, руководитель СССР якобы приказывал не завозить в блокадный город продовольствие, чтобы подавить способность жителей к «независимому мышлению».

Российская писательница Елена Чижова назвала главу советского правительства во время Великой Отечественной войны Иосифа Сталина виновником блокады Ленинграда, сообщает РИА «Новости». По ее мнению, выраженному в материале для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, Верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР якобы старался помочь Адольфу Гитлеру стереть город с лица земли.

«Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению.

Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки», — отметила Чижова в своей статье.

Если верить писательнице, с целью избежать больших потерь при штурме города Гитлер принял решение «заморить голодом население Ленинграда, включая стариков и детей». Сталин же, согласно Чижовой, ненавидел Северную столицу Советского Союза из-за «самосознания» жителей, их «способности к независимому мышлению».

Чижова убеждена, что ничем иным нельзя объяснить доставку из Ленинграда военной продукции, в то время как «Сталин и его пособники даже не организовали минимальное, не говоря уже о регулярном, снабжение города продуктами питания».

«Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами — по оценкам историков, было задействовано не менее ста грузовых поездов.

Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней», — резюмировала лауреат Букеровской премии 2009 года.

В 2014 году крупный скандал разразился из-за проведенного телеканалом «Дождь» опроса «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?» Некоторые исследователи называли формулировку фразы некорректной.

«Вопрос свидетельствовал о невежестве редакторов телеканала, — отмечал в интервью «Газете.Ru» историк Лев Лурье. — Немцы брать город категорически не хотели, а вот Сталин какое-то время считал, что сдать придется. Поэтому вопрос «Надо ли было сдать»? — бессмысленный и бестактный.

Я не думаю, что в блокаде был виноват Сталин. Это зверство — на совести нацистов».

Продлившаяся 872 дня блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года в результате разгрома немецкой группировки войсками Ленинградского и Волховского фронтов. Только по официально учтенным данным, в городе от голода умерли свыше 640 тыс. ленинградцев, десятки тысяч истощенных ленинградцев умерли в эвакуации. 17 тыс. жителей погибли и 34 тыс. были ранены в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Реальные цифры значительно выше. К январю 1944 года в Ленинграде осталось 560 тыс. человек.

Во время блокады из строя было выведено 840 зданий промышленных предприятий, 5 млн квадратных метров жилья, 500 школ, полностью разрушено свыше 3 тыс. зданий, а 9 тыс. деревянных сооружений ленинградцы разобрали на топливо. Огромный ущерб был нанесен ценнейшим памятникам истории и культуры.

Немецкий полковник Хартвиг Польман в своем труде «900 дней боев за Ленинград» описывал отступление частей вермахта следующим образом:

«27 января начался изнурительный отход пеших подразделений на юг по железнодорожной насыпи, в то время как колонны машин двигались через Сиверскую.

Утром 28 января многие усталые солдаты смогли уехать в неотапливаемых вагонах трех товарных составов. В переполненных вагонах швабские солдаты пели хриплым голосом песню о своей родине: «На швабской железной дороге…»

К 75-летию одного из важнейших успехов Красной армии в Великой Отечественной войне российское Минобороны впервые опубликовало архивные документы, касающиеся жизни блокадного Ленинграда и фронтовых операции по прорыву блокады. Среди них — материалы о перевозке подлодок железнодорожным транспортом и строительстве подводного трубопровода по дну Ладожского озера, благодаря которого была прорвана энергетическая блокада.

А в феврале испанская газета АВС опубликовала хвалебную статью о своих соотечественниках, помогавших Гитлеру осуществлять блокаду Ленинграда.

В материале под заголовком «Последняя битва Голубой дивизии: испанские „оборванцы“ остановили 38 батальонов Сталина» за авторством Сесара Серверы рассказывается о 4500 испанцев, которые, будучи вооружены лишь легкими винтовками,

«измученные холодом и одетые в лохмотья с честью противостояли наступлению 45 тыс. красноармейцев и 80 танков в районе Красного бора на войне, не имеющей к ним никакого отношения».

Если верить журналисту, нацисты ругали своих союзников за недисциплинированность, но хвалили за трезвость и отвагу.