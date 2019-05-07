Михалков пристыдил зрителей за просмотр скандальных ток-шоу

Режиссер Никита Михалков раскритиковал телешоу, в которых, по его мнению, «смакуют чужую грязь и подлость». При этом постановщик признался, что сам порой смотрит скандальные передачи, объяснив это естественным интересом к происходящему у людей.

Российский режиссер и продюсер Никита Михалков в новом выпуске программы «Бесогон» высказался по поводу популярных отечественных ток-шоу, главными темами которых являются скандалы и выяснения отношений. По мнению постановщика, из-за их просмотра зритель теряет «одно из главных качеств русского человека» — сострадание.

«Где произошел этот сбой матрицы? В чем он заключается? Исчезает одно из самых главных качеств русского человека — сострадание, жалость.

Причем исчезает и то, на чем это держится — искренность. Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали. Сострадание, которое связано с тем, чтобы самому фигурировать, сострадая», — цитирует Михалкова сайт kp.ru.

Режиссер отметил, что желание «смаковать чужую грязь» стало привычным у людей.

«Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность. Мы становимся теплохладными наблюдателями чужого горя, бесконечной лжи, выяснения отношений, скандалов. Мы питаемся этим. И, что самое страшное, это стало привычным», — посетовал он.

В то же время Михалков заверил, что не призывает закрывать скандальные ток-шоу. По его словам, сам он иногда смотрит такие передачи, чтобы убедиться в том, что «всегда есть тот, кто хуже тебя».

«Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю запретить какие-то передачи или не смотреть их. Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь туда, — признался кинематографист. — Тебе интересно, до какого дна может опуститься человек. И удовлетворение твое идет не от того, что наказано зло, а от того, что это не со мной, я то хороший! Это воспитание невероятной гордыни и безнаказанности».

В заключение Михалков добавил, что в советское время такое поведение было неприемлемо. По его словам, человек боялся, что о нем узнают «какую-то гадость».

«В советское время человек стеснялся, боялся, чтобы о нем узнали какую-то гадость, которую он совершил или сказал, — заявил он. — А в дореволюционное время можно было попасть под пулю на дуэли за оскорбление собственного достоинства»

Сегодня, по мнению режиссера, ситуация изменилась, и артисты стали руководствоваться правилом «чем громче скандал, тем больше популярность».

«Чем громче скандал, чем больше грязи выворачивается как пасьянс перед страной, тем быстрее твой путь к славе, к известности. Это очень важно. Это страшная сила», — подчеркнул он.

В начале марта журналист Сергей Доренко саркастически ответил на обвинения в «хамской приблатненности» Никиты Михалкова. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» опубликовал обращение в своем Telegram-канале, поглумившись над возрастом кинематографиста, а также иронично признав себя менее значимым человеком.

«Уважаемый Никита Сергеевич! Я вижу, нянечки все еще не отобрали у вас микрофон и камеру, нет. Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!» — написал Доренко.

Конфликт между медийными персонами возник в эфире радиостанции «Говорит Москва», где Михалкова обвинили в искажении фактов.

«Для того чтобы не смеялись над нашей историей, нужно отобрать камеру и микрофон у Никиты Михалкова», — заявил Доренко и предложил запретить Михалкову снимать кино, потому что он якобы не знает историю.

В частности, журналисту не понравилось, что режиссер неверно указал температуру воздуха в день гибели советского генерала Дмитрия Карбышева (о его смерти режиссер вспомнил из-за скандала вокруг юмористического номера участницы Comedy Woman). На это обвинение Михалков ответил, что тому было бы холодно при любой температуре. Также он назвал речь Доренко «хамской приблатненностью» и «словесной диареей».