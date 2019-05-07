Загар атакует: солнцезащитные крема могут вызвать рак

Популярный и потенциально канцерогенный активный ингредиент солнцезащитных кремов всасывается в кровь в концентрации, превышающей безопасную в 419 раз. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли в Министерстве здравоохранения США

Оксибензон — широко распространенный ингредиент солнцезащитных средств. Он является так называемым химическим фильтром.

Между тем это органическое вещество считается потенциально канцерогенным. В действующих рекомендациях Управления Минздрава США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сказано, что канцерогенным оксибензон становится при концентрации выше 0,5 нанограмма на миллилитр.

Теперь же Управление решило проверить, каких концентраций в крови достигает оксибензон при использовании популярных солнцезащитных кремов.

В течение четырех дней 23 добровольца по четыре раза в сутки наносили крем на три четверти поверхности тела — два миллиграмма на квадратный сантиметр. При выборе такого режима использования кремов исследователи ориентировались на инструкции на упаковках самих средств.

Несколько дней спустя добровольцы сдали кровь на анализ. По его итогам выяснилось, что концентрация оксибензона превышала 0,5 нг/мл во всех образцах — в одном из них она достигала 209,6 нг/мл, то есть в 419 раз больше рекомендуемой.

Несмотря на подобные результаты, в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призывают не отказываться от использования солнцезащитных кремов — условия исследования не были оптимальными, а эффективность таких кремом в борьбе с ультрафиолетовым излучением уже доказана.