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Лишили сострадания: Михалков обрушился на ток-шоу и их зрителей 

Рамблер 36 минут назад
Фото: ТАСС
Ток-шоу лишили россиян сострадания, заявил в очередном выпуске своего шоу «Бесогон» Никита Михалков. Эпизод был опубликован на YouTube-канале режиссера.
«Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали», — отметил он.
По словам Михалкова, из-за телешоу люди перестают ужасаться мерзким поступкам, а начинают их смаковать, питаться ими.
Режиссер уверен, что это разъедает людей, а главное удовольствие они получают от того, что происходит это не с ними, а с кем-то другим.
«Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь», — добавил он.
По словам Михалкова, ток-шоу воспитывают в зрителях гордыню и безнаказанность, которые отпечатываются на всей их жизни.
При этом режиссер подчеркнул, что не призывает ни запретить подобные программы, ни не смотреть их.
Общество , Никита Михалков
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