Лишили сострадания: Михалков обрушился на ток-шоу и их зрителей

Ток-шоу лишили россиян сострадания, заявил в очередном выпуске своего шоу «Бесогон» Никита Михалков . Эпизод был опубликован на YouTube-канале режиссера.

«Нет, сострадание есть, конечно. Громкое, чтобы услышали», — отметил он.

По словам Михалкова, из-за телешоу люди перестают ужасаться мерзким поступкам, а начинают их смаковать, питаться ими.

Режиссер уверен, что это разъедает людей, а главное удовольствие они получают от того, что происходит это не с ними, а с кем-то другим.

«Я сам ловлю себя на мысли и ужасаюсь этому, ведь если ты пьешь кофе и по телевизору идет это, то ты смотришь», — добавил он.

По словам Михалкова, ток-шоу воспитывают в зрителях гордыню и безнаказанность, которые отпечатываются на всей их жизни.

При этом режиссер подчеркнул, что не призывает ни запретить подобные программы, ни не смотреть их.