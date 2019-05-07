Семьям, пострадавшим от пожаров в Забайкалье, построят или купят жилье

Власти в Забайкалье подготовили список граждан, утративших жилье из-за пожаров в Забайкалье, в него вошли 122 семьи, сообщает министерство территориального развития региона.

В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне.

"В результате пожаров на территории 15 населенных пунктов огнём уничтожено 158 жилых помещений. Министерством подготовлен предварительный список граждан, утративших жилье в результате пожаров и не имеющих иного жилого, включающий 122 семьи. Утраченная площадь жилья составляет порядка 7 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на возмещение ущерба потребуется порядка 300 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Около 52% пострадавших, согласно предварительному опросу, решили строить новое жилье, а не покупать готовое.

"Сейчас мы ведем плотную работу со строителями. Все крупные строительные организации готовы в кратчайшие сроки строить качественное жилье. Кроме этого, мы с Минстроем в ежедневном режиме также всю работу координируем. Будет действовать социальная норма. Для одиноко проживающих это 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек — это 42 квадратных метра. И три и более — это 18 квадратных метров на каждого. Есть одно "но". Законодательство ограничивает площади площадью ранее существовавшего жилого помещения. Сейчас мы планируем новые правила — округление в большую сторону, если площадь утраченного жилья балансирует между нормативами. То есть если было 25, а положено 33, то мы будем строить 33", — приводятся в сообщении слова министра территориального развития региона Виктора Паздникова.

В ведомстве добавили, что прорабатывается вопрос об увеличении стоимости одного квадратного метра жилья до рыночной в Забайкальском крае — 50 тысяч рублей за один квадратный метр.