Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семьям, пострадавшим от пожаров в Забайкалье, построят или купят жилье 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Власти в Забайкалье подготовили список граждан, утративших жилье из-за пожаров в Забайкалье, в него вошли 122 семьи, сообщает министерство территориального развития региона.
В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне.
"В результате пожаров на территории 15 населенных пунктов огнём уничтожено 158 жилых помещений. Министерством подготовлен предварительный список граждан, утративших жилье в результате пожаров и не имеющих иного жилого, включающий 122 семьи. Утраченная площадь жилья составляет порядка 7 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, на возмещение ущерба потребуется порядка 300 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Около 52% пострадавших, согласно предварительному опросу, решили строить новое жилье, а не покупать готовое.
"Сейчас мы ведем плотную работу со строителями. Все крупные строительные организации готовы в кратчайшие сроки строить качественное жилье. Кроме этого, мы с Минстроем в ежедневном режиме также всю работу координируем. Будет действовать социальная норма. Для одиноко проживающих это 33 квадратных метра. Для семьи из двух человек — это 42 квадратных метра. И три и более — это 18 квадратных метров на каждого. Есть одно "но". Законодательство ограничивает площади площадью ранее существовавшего жилого помещения. Сейчас мы планируем новые правила — округление в большую сторону, если площадь утраченного жилья балансирует между нормативами. То есть если было 25, а положено 33, то мы будем строить 33", — приводятся в сообщении слова министра территориального развития региона Виктора Паздникова.
В ведомстве добавили, что прорабатывается вопрос об увеличении стоимости одного квадратного метра жилья до рыночной в Забайкальском крае — 50 тысяч рублей за один квадратный метр.
Последние новости
Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете Названы версии авиакатастрофы в Шереметьево Мурманчанка, не полетевшая сгоревшим SSJ, рассказала о предчувствии
Комментарии1
Общество , Пожары , Виктор Паздников , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сажать или не сажать Superjet: кому решать?3
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100124
Названа основная версия крушения SSJ-10046
Минобороны опубликовало уникальные документы
Турцию и США решили отговорить от санкций из-за С-400
Видео
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение