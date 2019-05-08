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Водку с георгиевской ленточкой предложили запретить 

Lenta.ru + ещё 7 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
В России предложили запретить украшать георгиевской ленточкой бутылки с водкой. Об этом пишет «Известия».
С такой инициативой выступило руководство федерального проекта «Трезвая Россия». Предлагается ввести поправки в закон «О рекламе», которыми будет запрещаться использование символов Победы в продвижении алкогольной продукции. Речь идет не только о приделанных к бутылкам лентах, но и об использовании этого символа на этикетках.
В движении пояснили, что использование ленты в оформлении бутылок «дискредитирует понятие воинской славы».
7 мая рассказывалось о ветеранах Великой Отечественной войны, которые поделились впечатлениями о современных традициях празднования Дня Победы. Среди прочих, 97-летний Виктор Волкович прослезился, увидев фотографию с бутылкой водки и повязанной на ней георгиевской лентой.
«Разве так можно? На такой ленте награды государственные размещены, это символ победы, а они ее на водку и макароны», — сказал он.
19 февраля в Красноярской епархии Русской православной церкви раскритиковали новый дизайн упаковки водки местного производителя. Священников возмутила керамическая емкость со спиртным напитком, выполненная в форме часовни Параскевы Пятницы.
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Общество , Социология , День Победы , РПЦ , газета "Известия"
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