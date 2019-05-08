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Приглашение Instagram-модели на парад Победы возмутило соцсети 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 59 минут назад
Фото: Instagram
Пользователей социальных сетей возмутило приглашение на парад Победы на Красной площади в Москве российской Instagram-блогера и модели Александры Маркиной.
Маркина опубликовала в сторис в своем Instagram фото именного приглашения на парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Однако эта публикация возмутила некоторых блогеров.
«Приглашения на парад Победы вместо ветеранов отправляют инста-моделям», — заявила автор Telegram-канала Mur Мадонна Мур, сыронизировав, что с такими гостями трибуны будут «красивыми».
«Отстаньте от девушки! Видите, какая худая? Ведь точно — жертва концлагерей», — добавил автор канала Fantastic Plastic Mashine.
Сама Маркина попыталась оправдаться. «Пригласил меня на парад мой молодой человек, а не правительство», — заявила она. Но блогеров такой ответ также не устроил. «Сашенька, я готова отвесить отдельный респект только в случае, если ваш молодой человек — ветеран», — ответила на это Мур.
26-летняя Маркина является популярным блогером, на ее страницу в Instagram подписано 1,2 млн человек.
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