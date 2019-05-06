В России создадут единый реестр населения

Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин отметил, что с 1 октября 2018 года в России начала работу единая система записи актов гражданского состояния, которая «позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой».

«На сегодняшний день в онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если всё будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему», — сказал Мишустин.

Он добавил, что «это также станет хорошей основой для единого реестра населения России».

По его словам, в системе зарегистрировано около 2,7 миллиона записей актов гражданского состояния.

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