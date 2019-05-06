Названа самая красивая замужняя женщина России

Победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019», который проводится для замужних женщин, стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова , сообщил директор школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимир Паршин.

Всероссийский конкурс «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» проходил в Москве 1-5 мая, передает РИА «Новости».

«Наша модель Ольга Попова заняла первое место на Всероссийском конкурсе красоты для замужних дам и стала обладательницей титула «Миссис Хрустальная Корона России». Теперь она будет представлять нашу страну на следующем этапе конкурса — в Европе», — рассказал Паршин.

Он отметил, что Ольге 32 года, ее 13-летний сын занимается в детском театре моды.

«Я давно предлагал ей и самой стать моделью, но Ольга долго не решалась, поскольку была не уверена в себе. И только в августе прошлого года дала согласие на участие в конкурсе. Мы много занимались ее подготовкой — пластикой, хореографией, дефиле, придумывали национальный танец и национальный костюм. И она победила», — рассказал Паршин.

По его словам, у Ольги также есть маленькая дочь. Сама она является предпринимателем, директором крупного магазина одежды.