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Названа самая красивая замужняя женщина России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: hcorona.ru
Победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019», который проводится для замужних женщин, стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова, сообщил директор школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимир Паршин.
Всероссийский конкурс «Миссис и леди Хрустальная корона мира — Россия — Европа — Вселенная 2019» проходил в Москве 1-5 мая, передает РИА «Новости».
«Наша модель Ольга Попова заняла первое место на Всероссийском конкурсе красоты для замужних дам и стала обладательницей титула «Миссис Хрустальная Корона России». Теперь она будет представлять нашу страну на следующем этапе конкурса — в Европе», — рассказал Паршин.
Он отметил, что Ольге 32 года, ее 13-летний сын занимается в детском театре моды.
«Я давно предлагал ей и самой стать моделью, но Ольга долго не решалась, поскольку была не уверена в себе. И только в августе прошлого года дала согласие на участие в конкурсе. Мы много занимались ее подготовкой — пластикой, хореографией, дефиле, придумывали национальный танец и национальный костюм. И она победила», — рассказал Паршин.
По его словам, у Ольги также есть маленькая дочь. Сама она является предпринимателем, директором крупного магазина одежды.
«В жизни она выглядит не менее эффектно, чем на фотографиях с конкурса», — добавил Паршин.
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Общество , Ольга Попова , РИА Новости , Йошкар-Ола , Москва
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