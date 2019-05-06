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ФСБ попросила граждан оценить методы борьбы с коррупцией 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) стартовал анонимный опрос граждан об эффективности антикоррупционных мер.
Всем желающим предлагается ответить на 12 основных вопросов. Сотрудники ФСБ просят обозначить самые эффективные меры по борьбе с коррупцией, рассказать о своем отношении к взяткам и социальной рекламе. Также в опросе предлагается оценить уровень коррупции в различных сферах (ЖКХ, образование, правоохранительные органы и т.д.) и уровень личного доверия к различным структурам, которые борются со взяточничеством.
В конце исследования необходимо ответить на несколько вопросов о себе. Никакой личной информации раскрывать не предлагается. В ФСБ лишь уточняют пол, возраст, уровень образования и регион проживания респондента.
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