Тело загадочно умершей Цывиной хочет экскгумировать Татьяна Васильева

Об этом рассказала другая подруга покойной, Татьяна Цыплакова.

"Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно. Если искать криминал, то прежде всего надо понять, кому была выгодна смерть Ирины", — цитирует Цыплакову сайт eg.ru.

По словам подруги, к смерти, вопреки слухам, не имеет никакого отношения сын актрисы Евгений.

Ранее сообщалось, что скончавшуюся Ирину Цывину похоронили под другой фамилией.

Ирина Цывина умерла в ночь 18 апреля, причиной смерти названа кардиомиопатия.