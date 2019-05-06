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Тело загадочно умершей Цывиной хочет экскгумировать Татьяна Васильева 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: kino-teatr.ru
Собственным расследованием смерти 55-летней актрисы Ирины Цывиной, последней жены актера Евгения Евстигнеева, хочет заняться ее подруга, артистка Татьяна Васильева.
Об этом рассказала другая подруга покойной, Татьяна Цыплакова.
"Если понадобится, она будет добиваться эксгумации тела Иры, ведь ее похоронили очень стремительно. Если искать криминал, то прежде всего надо понять, кому была выгодна смерть Ирины", — цитирует Цыплакову сайт eg.ru.
По словам подруги, к смерти, вопреки слухам, не имеет никакого отношения сын актрисы Евгений.
Ранее сообщалось, что скончавшуюся Ирину Цывину похоронили под другой фамилией.
Ирина Цывина умерла в ночь 18 апреля, причиной смерти названа кардиомиопатия.
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Общество , Шоу-бизнес , Евгений Евстигнеев , Татьяна Васильева
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